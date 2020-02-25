الخليج 365: مبارك في ذمة الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي

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مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي

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