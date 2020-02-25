"الأب والابن في كلبش واحد".. ننشر صورة مرتكبي "جريمة شرف" بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق بائع متجول ووالده المُسن إلى مسرح جريمة مقتل زوجة الأول؛ انتقاما لشرفه.

البداية تعود إلى تلقي العميد هشام لطفي مأمور قسم شرطة الوراق، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بمنطقة "وراق الحضر".

معاينة الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، كشفت أن الجثة لربة منزل تدعى "زينب.م." تبلغ من العمر 39 سنة، بها طعنة نافذة في البطن، وآثار خنق بالرقبة.

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جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "أحمد.م.ش" 35 سنة، بائه متجول، ووالده "68 سنة" بائع بواسطة سلاح أبيض "مطواة".

وتمكن الرائد إسلام عمار والنقيب طاهر صالح معاوني مباحث قسم الوراق من ضبط المتهمين، والأداة المستخدمة في الواقعة، وأرجع الأول السبب إلى مشاهدته للضحية وأبيه في وضع مخل -بعد أيام من طلاقهما- في الوقت الذي أوضح الرجل الستيني أنه خنقها بقطعة قماش، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.