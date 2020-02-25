"مؤسسات القضاء تنعي مبارك وجريمة شرف الوراق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

طعنها الزوج وخنقها والده.. تفاصيل مقتل ربة منزل مارست الرذيلة مع "حماها"

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة عمرو عباس مدير النيابة، التحقيق مع شاب ووالده، لاتهامهما بقتل زوجة الأول؛ بعدما شاهدها تمارس الرذيلة مع والده في منطقة الوراق.

غدًا.. مؤتمر صحفي لـ "الوطنية للانتخابات" لدعوة الناخبين لاقتراع "سمالوط"

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأربعاء، في تمام الثانية عشر ظهرًا، للإعلان عن دعوة الناخبين بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط محافظة المنيا، بعد وفاة نائبها علي الكيال.

"سيارته وهاتفه المحمول".. نادي قضاة مجلس الدولة ينعي مبارك بذكر لافتته الإنسانية

نعى نادي قضاة مجلس الدولة – رئيساً وأعضاءً – بكل الحزن والأسى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

"الأول ضربها والثاني كتم أنفاسها".. تفاصيل مقتل سيدة على يد أبنائها بالمنيا

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط شقيقين قتلا والدتهما بعد مُعايرة الأهالي لهما بقيامها باستجداء المواطنين بالمنيا.

ضبط عاطل انتحل صفة شرطي لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الدرب الأحمر مفاده تلقيه بلاغا من "ز.م"، 57 سنة، سمكري سیارات، بالاستيلاء منه على 140 جنيه بعد إیھامه بأنه رجل شرطة.

بعد وفاته.. قضايا اتهم فيها "مبارك" داخل ساحات المحاكم

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

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كان الراحل قد أدين بعد تركه منصب الرئاسة في 2011 في قضايا عدة أزيح عنها الستار نهائيًا قبل عامين، وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" أهم القضايا التي حُكم فيها على الرئيس الأسبق.

زوج الخالة استعان بمسجل لتنفيذ الجريمة.. تفاصيل اختطاف طفل ومساومة أسرته بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال ومساومة أسرته مقابل إطلاق سراحه وضبط مُرتكبي الواقعة.

"اللي هيبيع مخدرات هنا هبلغ عنه".. قصة رب أسرة راح ضحية "تجار الكيف"

ضاق صدر "أحمد. ع" من أفعال جاره- تاجر مخدرات- لم يستطع رؤيته يروج المخدرات أمام منزله بمنطقة عين شمس الشرقية؛ فتدخل الشاب وعنفه، وطالبه بعدم الوقوف أو بيع المخدرات أمام المنزل. ما فعله الشاب كان سببًا في مقتله طعنًا بسكين على يد تاجر المخدرات وشقيقه ووالده.

النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث العدوة" لـ 10 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة طعون المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة على أحكام السجن المشدد، لجلسة 10 مارس.

تسببوا بإهمالهم في مصرع طفل.. إحالة 5 موظفين بكهرباء الدقهلية للتأديب

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بمساءلة 5 متهمين من العاملين بكهرباء ميت سلسيل التابعة لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية تأديبياً.

سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، القبض 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول واستجداء المواطنين.

لتسيير الحركة.. انتشار مروري بالقاهرة والجيزة وسيارات لشفط مياه الأمطار

انتشرت سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق.

نادي القضاة ينعي "مبارك".. ويعزي أسرته القوات المسلحة

صرَّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانًا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.