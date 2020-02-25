رئيس "القضاء الأعلى" ناعيًا مبارك: "بطلًا من أبطال حرب أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: نعى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، بالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وذكر المجلس في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء: "مبارك بطلًا من أبطال حرب أكتوبر تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله الصبر السلوان". Advertisements كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام. ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة". وتوفي "مبارك" اليوم عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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