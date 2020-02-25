"الملا" يستعرض خطة عمل وزارة البترول في ورشة "مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة عمل الوزارة، وذلك من خلال التحديات التى واجهتها خلال الفترة الأخيرة، مع الزيادة السكانية التى تتطلب زيادة فى استهلاك الطاقة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية"، برئاسة المهندس أشرف رشاد.

وأوضح الملا، خلال كلمته، أن الوزارة قامت بدور كبير لتخطى هذه التحديات والتى تمثلت فى زيادة مصروفات الدعم، مما نتج عنه مشاكل ، تعاظمت فى الفترة من 2011 إلى 2013، وبسبب عدم وجود طاقة تخزينية كانت المشاكل تسمع فى الشارع المصرى بشكل فورى، وتم تدارك هذا الأمر من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة.

ولفت وزير البترول، إلى أن الرؤية والإستراتيجية التى تم وضعها اعتمدت على ورش عمل، بمشاركة الشباب العاملين فى القطاع، وشاركوا فى وضع هذه الرؤية لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الثروات المعدنية لمصر وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يُحتذى به فى كافة القطاعات للتطوير والتجديد.

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وأضاف أن التعديل والرؤية والإستراتيجية للوزارة لم تكن فى الشكل الهيكلى فقط، ولكن من خلال تنمية الكوادر البشرية، وهناك سياسات للسلامة، وزيادة الوعى، لأن هناك مرافق فى الوزارة تعمل فى منشآت هامة، مما استوجب تنمية الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنشآت.

وفيما يخص التشابكات مع القطاعات المختلفة، أوضح الملا، أن هناك سياسة جديدة للتعامل مع هذا الملف تتمثل فى تصحيح التسعير، وهذا الأمر نتج عنه ترشيد الاستهلاك، حيث تستطيع هذه القطاعات سداد ما عليها من مديونيات لقطاع البترول، وهذا بدأ يؤتى ثماره على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وهناك بعض القطاعات تم جدولة مديونياتها ولكن بعد تصحيح سياسة التسعير للطاقة.

شارك في حضور الورشة، التي أدارتها النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بالحزب، والمهندس أسامة كمال أمين أمانة شئون الطاقة والبيئة بالحزب، والنائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عصام بركات وكيل اللجنة، المهندس أشرف رشاد الشريف ، رئيس الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي، والمستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين بالحزب، وأمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية بالحزب، وهيئات مكاتب الحزب ببعض المحافظات، و أعضاء مجلس النواب عن الحزب.

الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية، فعلى سبيل المثال تم الاستماع لرؤية وزيرة التخطيط، وزير الاتصالات، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعراض الوزراء لآلية العمل .