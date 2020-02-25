أبوالعينين ناعياً مبارك: حكمَ مخلصا وتخلى شامخا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نعى رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

واستشهد أبوالعينين بمقولة مبارك "إن الوطن باقٍ.. والأشخاص زائلون"، قائلًا عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "لكن ما يصنعه الأشخاص من أجل الوطن، يجب أن يبقى في الذاكرة، تخلده عقول الأبناء، وتمجده صحائف التاريخ، وتردده ألسنة الأوفياء وأقلام النبلاء".

وأضاف: "حقا.. التاريخ سيذكر ما لنا وما علينا، لكنه سيقف كثيرا عند أحد رجالات مصر الأوفياء، وأبطالها العِظام، الذي لم يبَع ترابها عند الشدائد، ولم يغادر بابها وقت المحن، حكمَ مخلصا، وتخلى شامخا.. عاش أبياً ومات وفيا".

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وتابع: "إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وبطولاتها المجيدة.. جزء لا يتجزأ من شخصية الوطن، وإسمُ خالدُ في إنجازاتها على مدار أكثر من عاما، ضابطا في جيشها وقائدا للقوات الجوية، ونائبا لرئيس الجمهورية، ورئيسا لمصر".

وأوضح أن "مصر التي نعرفها، بماضيها العريق، وحاضرها الأصيل، لم تعرف ظلما، ولم تبخس حقا، ولم تخفي حقيقة، أوفت لمن أوفى، وأخلصت لمن أخلص، وعاقبت من جار وتجبر، لكن أرضها الطيبة وثراها العبِق يعرف أن رجلا خرج من بين طيّات ترابها أعلى مجدها، وصان عزها، تمنى أن يحيا فيها ويُدفن فيها فكان له ما تمنى على وطنه وما شاء أن ينعم به الله عليه".

وواصل: "في ذاكرة البطولة، وحكايات الفداء، يحيا اسم الرئيس الراحل حسني مبارك، بضربته الجوية التي أقلعت بالعزة وأقبلت بالنصر، بزيه العسكري الذي أعلى هامته وحفظ قامته.. إن أكتوبر 1973 سيحفل على مر الزمان بـ صاحب الضربة الأولى، وبطل الحرب وحامي السلام".