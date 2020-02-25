زيادة أسعار السجائر.. السيسي يُقر تعديل قانون الضريبة المضافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 13 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تضمن التعديل زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، المستوردة والمحلية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.

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كان مجلس النواب وافق أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وينص القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون أن هذه الزيادة تستلزم تعديل مسلسل الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول الخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.