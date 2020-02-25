خيري رمضان ناعيًا مبارك: "انطوت صفحة مهمة من تاريخ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نعى الإعلامي خيري رمضان، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقال رمضان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اليوم انطوت صفحة هامة من تاريخ بمصر بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. رحمه الله وغفر له".

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وأضاف: "نتمنى أن يأتي اليوم وتكشف فيه الوثائق ما لم نعرفه عن هذه المرحلة الهامة من تاريخنا".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".