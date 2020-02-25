مصر | إحالة عاطل لسرقته خزينة مؤسسة خيرية لمحكمة الجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل لسرقته خزينة مؤسسة خيرية لمحكمة الجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة إحالة عاطل، إلي محكمة الجنح لاتهامه بسرقة خزينة مؤسسة خيرية.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية.

بانتقال مباحث القسم والمعاينة تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة وعدم وجود آثار عنف بالخزينة.

توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق حارس العقار الكائن به مقر الجمعية، وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من "منور" العمارة وتم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.