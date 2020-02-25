أخبار مصر | عاجل.. تصريح دفن لـ"الصحة" يكشف أسباب وفاة حسني مبارك (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح دفن لـ"الصحة" يكشف أسباب وفاة حسني مبارك (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتضمن التصريح الصادر عن وزارة الصحة والسكان، إدارة النزهة الطبية، باسم المتوفي محمد حسني السيد السيد مبارك، عن عمر 91 عاما، بسبب قصور بوظائف الكلي ورفرفة أذينية ببطين القلب، بتاريخ 25 -2 - 2020.

وتضمن تصريح الدفن المتداول، اسم المبلغ عن الوفاة وهو حسين محمود على أحمد، مواليد 1995، حيث حملت الوفاة رقم 909 بالقيد.

وأوضح التصريح، أن مراسم الدفن ستتم في مقابر العائلة بكلية البنات بأرض الجولف في مصر الجديدة، غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن تشيع جنازة عسكرية، غدًا الأربعاء، للرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.