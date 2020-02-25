أخبار مصر | عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على خبر وفاته، في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية لسوزان مبارك: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي"، "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.