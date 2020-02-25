أخبار مصر | أمين عام الآثار يصدر قرارا هاما بشأن متعاقدي الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام الآثار يصدر قرارا هاما بشأن متعاقدي الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعي للآثار، القرار رقم 1421 بتاريخ 25/02/2020 بتشكيل لجنة لتحرير العقود للمتعاقدين علي الباب السادس (التظلمات) والبالغ عددهم 622 متعاقدا ويأتي القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي مصالح العاملين، وفي ضوء متابعة ملف مؤقتى المجلس الاعلي للآثار.

وأشار وزيري إلى أن القرار يشمل من تضمنتهم موافقة كلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن علي أن يبدأ تحرير العقود خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح السيد أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن فترة التعاقد وفقًا للموافقات الواردة تستمر لمدة ستة أشهر فقط قبل أن يتم تعيين المتعاقدين علي درجات مالية دائمة.