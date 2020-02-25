شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة ينعى حسني مبارك: شارك في إعادة الكرامة والعزة للأمة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى المجلس القومي للمرأة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتقدم المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

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