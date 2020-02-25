شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يسيم 23 كاهنًا جديدًا للخدمة الروحية في كنائس الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كقس سيامة 23 كاهنًا لكنائس الإسكندرية الثلاثاء، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون للخدنة الروحية.

وشملت السيامة كل من القس روفائيل والقس داود لكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج والقس يعقوب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، المراغي والقس إسحق كاهن عام بقطاع شرق والقس مينا كاهن عام بقطاع وسط والقس بولس لكنيسة الشهيدة دميانة بالورديان والقس ميخائيل لكنيسة الملاك والقديس الأنبا كاراس، أرض الفولي والقس إيلاريون لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس نجع العرب والقس ابسخيرون كاهن عام بقطاع المنتزه والقس بشارة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين، بشائر الخير.

كما تمت سيامة كل من القس بيتر لكنيسة السيدة العذراء، العصافرة والقس يوناثان لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس، العصافرة والقس يوساب لكنيسة القديس الأنبا شنوده، القباري والقس ميخائيل لكنيسة السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز، غربال والقس أبوللو لكنيسة السيدة العذراء، الدخيلة والقس يوأنس لكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس، البيطاش والقس بيشوي لكنيسة القديس الأنبا رويس، الفلكي والقس مارك لكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس، سكينة والقس موريس كاهن عام بقطاع المنتزه والقس أنطونيوس لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس، كوبري الناموس والقس أرسانيوس لكنيسة السيدة العذراء، شارع سيف والقس مقار لكنيسة القديس الأنبا أبرام، زين العابدين والقس بافلوس كاهن عام بقطاع المنتزه.