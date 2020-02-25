شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: حزن المصريين على مبارك شهادة وفاة لثورة 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد الباز إن وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك وسط حزن كبير من المصريين عليه يعني أن هذا اليوم ليس يوم وفاة مبارك فقط، لكن وفاة ثورة 25 يناير أيضًا.
وأضاف «الباز» خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»: «وداع هذا الرجل بهذا الشكل يعني أن الثورة عليه فشلت تماما ولم تحقق أيا من أهدافها».
وتابع: «الرجل اللي ثار عليه الناس يرحل بهذا الشكل من التكريم.. هذا ليس يوم وفاة مبارك، لكن وفاة الثورة عليه أيضًا».
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