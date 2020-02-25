شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح دفن الرئيس الأسبق حسني مبارك: صادر من النزهة ويدفن في كلية البنات (وثيقة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على تصريح دفن الرئيس الأسبق حسني مبارك، الصادر من صحة النزهة، وسيكون الدفن بمقابر كلية البنات بمصر الجديدة.

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه ستقام جنازة عسكرية للرئيس الأسبق غدا بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف الديب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا دليل على أن الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال».

وتابع: «العزاء قد يتأخر إلى يوم الخميس لمنح فرصة للقادمين من الخارج»، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق توفي في الساعة الحادية عشرة والثلث صباح اليوم، بعد فشل كافة محاولات الأطباء في إبقائه على قيد الحياة.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.

كانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».