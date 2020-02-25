شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب ينعى مبارك: تميز بالإنسانية وسيظل صاحب الضربة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إنه تلقى خبر وفاة الرئيس الأسبق مبارك بكثير من الحزن والأسى، مشيرًا إلى أن وفاة مبارك كانت متوقعة خاصة بعض أن ألمت به ظروف صحية منذ أكثر من شهر، وأنه كان ينتقد بحياء شديد وتميز بالإنسانية في تعامله مع الجميع، والتاريخ سيظل يتذكر أنه صاحب الضربة الجوية.

وأشار «شهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، إلى أنه يتذكر الكثير من المواقف لمبارك، ولكن أكثر ما يتذكره متابعته لقضية استرداد طابا على مدار 6 سنوات، حيث كان قلقا ومصمما على استرداد كامل الأرض.

وأضاف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق أن مبارك كاد أن يبكي فور صدور الحكم باسترداد طابا، لافتا إلى أن مبارك اختاره رئيسا لجامعة القاهرة كنوع من التكريم والتشريف، وكان يتابع وضع الجامعات بنفسه ويلتقي بالطلاب، وكان يشعر بسعادة كبيرة عندما يتحدث مع الشباب.