نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن الدراسة تنتظم غدا الأربعاء فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية بعد توقفها اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى المدارس مع المديريات والإدارات التعليمية لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المتواجدة فى جميع الإدارات والمديريات التعليمية، مشدد على أن الأحوال الجوية استقرت ولا داعى لتأجليها.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحهت المديريات التعليمية والإدارات بإحكام إغلاق منافذ الكهرباء داخل الفصول والمبانى المدرسية وعدم تواجد آى طالب بجانب أعمدة الإنارة فى المدارس، وذلك غدا الأربعاء عقب عودة الدراسة بعد توقفها اليوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم التنبيه على المديريات بضرورة شفط أى تجمعات المياه داخل أرض الطابور وتنظيم دخول الطلاب وخروجهم وأيضا صعودهم إلى الفصول، إضافة إلى متابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى جميع المدارس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم الثلاثاء على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.
وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تعود الدراسة غدا الأربعاء خاصة بعد استقرار الأحوال الجوية وعدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء.
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