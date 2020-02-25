شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: «حسني مبارك سيظل جزءًا من تاريخ مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، الشعب المصري بالدعاء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن ليس هناك داعي لتقييم حكمه في هذا التوقيت.

وأكد موسى، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات «تويتر»، أن على الرغم من وجود آراء مختلفة لدى الشعب إلا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيظل جزء من تاريخ مصر.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قائلًا «رحم الله حسني مبارك، بدأ حكمه بمجتمع متوتر واقتصاد متراجع وانتهى بمجتمع يرنو نحو الاستقرار ويطالب بالإصلاح، وباقتصاد ذاي فرص تقدم واضحة، فكان حكمه فرديًا ولكنه كان رئيسًا وطنيًا وشريكًا موثوقًا في قيادة العالم العربي».