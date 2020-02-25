شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على إسناد «المخططات التفصيلية» للمدن لـ«العامة للتخطيط» بقانون البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على المادة 13 من مشروع قانون حكومي بتعديل قانون البناء الموحد، لتنص على إسناد مهمة المخططات التفصيلة للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا، للإدرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.

ووفقا لما جاء في المادة ووافق عليها المجلس، تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعــه، وذلك ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و تتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختص.