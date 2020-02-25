شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مجلس الدولة ناعيًا مبارك: كان داعمًا للقضاء وصاحب لفتات إنسانية راقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال النادي في بيان، له إنه يتقدم بخالص العزاء للدولة المصرية ولأسرة الفقيد الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان صاحب الضربة الجوية التي مهدت لانتصار أكتوبر العظيم الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إعادة بناء الدولة المصرية بعد ما مرت به من حروب، وكان عاملاً هاماً في نهضتها الحديثة.

وأضاف بيان النادي أن مبارك كان داعماً للقضاء المصري عامة ولقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، فلا ننسى له موقفه النبيل عندما رفض وزير العدل الأسبق المشاركة الجادة للوزارة في تحمل نفقات علاج أحد شباب قضاة مجلس الدولة بالخارج، فتدخل وقتها وقرر علاجه على نفقة الدولة، بل واستقبل القاضيء – منفرداً- في القصر الجمهوري بعد عودته معافً مما ألم به من مرض، واطمأن على صحته، وكانت له لفتات إنسانية راقية عبر بها عن تقديره البالغ لرجال القضاء؛ فقد أرسل سيارة الرئاسة لتقل الزميل من موطنه، واستمر لقائه به قرابة ال 40 دقيقة، وقام بمنحه رقم تليفونه الشخصي للتواصل معه في حالة وجود أي شكوى، واصطحبه في أبوةٍ حانية إلى الخارج في نهاية اللقاء، في موقفٍ سيظل تاريخنا القضائي يذكره بالفخر والاعزاز- على حد ما جاء ببيان النادي.