شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يقيم سرادق عزاء لحسني مبارك في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سيد عاصي، أحد أبناء قرية النويرة بمركز اهناسيا غرب بني سويف، عن إقامة سرادق عزاء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء الجمعة، أمام منزله بالقرية.

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وقال المواطن: «رحل عن عالمنا اليوم بطلا قل الزمان أن يجود بمثله، بطل الحرب والسلام وقائد الضربة الجوية التي فتحت لنا أبواب النصر في أكتوبر المجيد رجلا خدم الوطن مقاتلاً وحكمه رئيساً، أصاب وأخطأ ككل البشر وهو الآن في دار الحق لا يستحق سوى دعاء محبيه وصمت المختلفين معه، إن لم يستطيعوا أن يقولوا خيراً، إنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك».

وتابع على صفحته بـ«فيس بوك»: «لن أكثر في الحديث عنه وعن إنجازاته فالتاريخ أنصفه وهو حي وسينصفه بعد مماته، ولكني أسعي لرد الجميل لرجل تحمل الكثير من أجل هذا الوطن والحفاظ على وحدة أراضيه، فلم يكن مبارك مجرد رئيس حكم مصر بل كان والدا للجميع».

وأضاف: «من منطلق حبي وتقديري للرئيس القائد محمد حسني مبارك الذي هو بمثابة أبي فسوف أقيم سرادق لتلقي العزاء في قرية النويرة يوم الجمعة القادم الموافق ٢٨ فبراير».