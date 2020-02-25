شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينعى حسني مبارك: أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة النادى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأصدر نادى الزمالك بينًا رسميًا ينعى فيه وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى تعرض لوعكة صحية في وقت سابق دخل على إثرها العناية المركزة قبل أن توافيه المنية.

وجاء بيان الزمالك كالتالى: «ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء المجلس، محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان».