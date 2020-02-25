شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب: غدًا جنازة عسكرية لحسني مبارك بأوامر من الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه ستقام غدا جنازة عسكرية للرئيس الأسبق بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الديب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا دليل على أن الرئيس السيسي لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال».

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وتابع: «العزاء قد يتأخر إلى يوم الخميس لمنح فرصة للقادمين من الخارج»، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق توفي في الساعة الحادية عشرة والثلث صباح اليوم، بعد فشل كافة محاولات الأطباء في إبقائه على قيد الحياة.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».