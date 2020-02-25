شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد ينعى مبارك: أرسى لعلاقات خاصة وطيبة بين الإمارات ومصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

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ونشر ابن راشد تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، نعى فيها الرئيس المصري الأسبق، وقدم تعازيه للشعب المصري وتعازيه لأسرة مبارك وأحبابه.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته: «تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد، عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة الإمارات».

ونوه حاكم دبي إلى أن مبارك أرسى لعلاقات خاصة وطيبة بين الإمارات ومصر، وبأن الشعبين الشقيقين يتمتعان بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود الراحلين، الشيخ زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، والمصري الأسبق حسني مبارك.