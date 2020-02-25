شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزي السيسي في وفاة حسني مبارك: اجتهد في خدمة قضايا الأمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى شقيقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك «سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته»، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وجاء في البرقية أن «جلالة الملك استذكر الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً جلالته بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب».

كما بعث صاحب الجلالة برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته «داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان».