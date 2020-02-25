شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس السيسي في وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خام الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهر 91 إثر وعكة صحية.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء العودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، بعث كل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وتضمن نص برقية خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق- رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما- مواليد 4 مايو 1928- إثر أزمة صحية دخل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أيام.

وتولى مبارك، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، مقاليد الحكم في 14 من أكتوبر عام 1981، وظل في الحكم حتى تنحى عن السلطة في 11 فبراير 2011، استجابة لثورة شعبية.