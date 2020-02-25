شكرا لقرائتكم خبر عن «برج العرب» تتوصل لمشروع بحثي لمعالجة مياه الصرف بـ«التكنولوجيا الحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب أن المدينة بالتعاون مع نظائرها من المراكز البحثية العلمية الدولية في مجال تبادل الخبرات والمشاريع المشتركة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في تحسين جودة التربة والأغراض الزراعية، توصلت إلى مشروع بحثي يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تصميم هندسي يعمل بالتكنولوجيا الحيوية الطبيعية لمعالجة مياه الصرف الناتجة من المنازل وإعادة تدويرها لتحسين جودة التربة لتكون صالحة للزراعة.

وأوضحت «الدملاوي» أن المشروع (Afrialliance) ممول من الاتحاد الأوروبى تحت عنوان «النهج الاقتصادي والاجتماعي المستخدم للإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الريفية والحضرية» بين مصر، فرنسا وجنوب أفريقيا والذي يهدف إلى معالجة المياه باستخدام حلول طبيعية ناتجة عن الاندماج الفكري بين المجموعات البحثية من الدول الثلاث على أن تكون الطرق المستخدمة مناسبة لطبيعة كل دولة.

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وأكدت الدكتورة رانيا على عامر أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والقائم بأعمال عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية سابقاً بالمدينة أن الهدف من المشروع هو استهداف القرى والنجوع الموجودة بمحيط مدينة برج العرب الجديدة والتي تعاني من عدم وجود آليات للصرف الصحي وتدهور في جودة التربة، كما يهدف المشروع إلى مشاركة المجتمع في إيجاد الحل الأمثل والتأكيد على رفع توعيتهم، حيث يتم ذلك بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى ويعمل أعضاء الفريق البحثي مع هيئات المجتمع المدنى على عمل مقابلات مع الأهالي لتوعية سكان تلك القرى بمدى أهمية معالجة تلك المياه لتحقيق الأهداف المرجوة لتجنب الأمراض وأيضاً إلى مدى الاستفادة من إعادة تدوير المياه في العديد من الأغراض مثل عمليات الري.

وقال الدكتور طارق حسنى طه، الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية والعضو الباحث بالمشروع، إن الباحثين في المشروع توصلوا إلى تصميم هندسي يعمل بالتكنولوجيا الحيوية الطبيعية لمعالجة مياه الصرف الناتجة من المنازل وإعادة تدويرها لتحسين جودة التربة لتكون صالحة للزراعة، حيث من المقرر بدء الفريق البحثي في تنفيذ التصميم وتجربته خلال فترة المشروع لدراسة مدى نجاحه على أن يتم تحويله في النهاية إلى نموذج أولي قابل للتنفيذ مع عدد أكبر من المنازل ليكون بمثابة حل مستدام لمشكلة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بغرض الحفاظ على موارد المياه وقابلية استخدامها بواسطة أهالي المنطقة.

في السياق فإن الفريق البحثي المصري يبحث مع الفرق البحثية الأخرى من فرنسا وجنوب إفريقيا فرص التغلب على المشاكل التي تواجهها دولة فرنسا في اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأنهار خصوصاً عند ارتفاع منسوب المياه في فصل الشتاء، كما يبحث الفريق البحثي المصري مع الفريق البحثي بجنوب إفريقيا سبل التغلب على مشكلة رفع كفاءة إحدى محطات معالجة الصرف الصحي بجنوب إفريقيا والتي تعمل بطريقة أحواض الأكسدة.

جدير بالذكر أنه تم تمويل المشروع على أن تكون مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية هي المنسق العام للمشروع.