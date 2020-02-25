شكرا لقرائتكم خبر عن نظرًا للحداد العام على مبارك.. «الثقافة» تعلن تعليق أنشطتها 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، تعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات وتنكيس الاعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الاربعاء وحتى غروب شمس الجمعة المقبل، نظرًا لحالة الحداد التى أعلنتها الدولة على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.
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