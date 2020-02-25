شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شفيق ينعى مبارك: فقدت مصر زعيمًا حكيمًا وقائدًا شجاعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم. وقال شفيق، عبر صفحته على موقع «تويتر»: «فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك». وأضاف: «رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين، عزائي لأبناء مصر، عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم، وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم».

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