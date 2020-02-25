شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيام، كما أعلن وزير السياحة من مجلس النواب تنظيم أكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر بافتتاح المتحف الكبير، ومتابعة أصداء انسحاب الزمالك أمام الأهلى.

إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيام

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

رئاسة الجمهورية تنعي مبارك: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وفاة حسنى مبارك.. رحلة الرئيس الأسبق بدأت من الكلية الجوية عام 1950 وانتهت بالتخلى عن الحكم فى 2011.. جدد ولايته بالاستفتاء 3 مرات وبالانتخاب المباشرة مرة واحدة.. وبرىء من قتل المتظاهرين

توفى منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

أصدقاء عائلة مبارك: لم يرحل إلا بعد الاطمئنان على براءة علاء وجمال بقضية البورصة

"لم يمت إلا بعد الاطمئنان على براءة علاء وجمال في قضية البورصة" ، تلك العبارة متداولة على الجروبات الخاصة التي تجمع عائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والأصدقاء المقربين من العائلة ، وتتردد هذه العبارة في سياق المواقف الصلبة التي كانت تميز الرئيس السابق طوال المحطات المتعددة في حياته ، وهى حياة حافلة بالمحطات ، من حرب 1967 وانتصار أكتوبر 1973 وما بعدها من مفاوضات مع إسرائيل حتى استرداد كامل التراب الوطنى وآخر جزء من سيناء الحبيبة عام 1985 ورفع العلم المصرى على طابا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي فى وفاة حسنى مبارك

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان تعازيهما الحارة للرئيس عبدالفتاح السيسي فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك .

العالم العربى ينعى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. الإمارات تنكس الأعلام وتؤكد: صاحب المواقف الوطنية والتاريخية.. الكويت تعزى الرئيس السيسى.. والبحرين: مبارك خدم وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية

نعى العالم العربى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى توفى اليوم الثلاثاء ، وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وزير الخارجية الأمريكى يقدم تعازيه لمصر فى وفاة حسنى مبارك

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى فرصة تاريخية لوقف إطلاق النار مع حركة طالبان ، جاء ذلك في مؤتمر صحفى في واشنطن.

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"الصحة" تعلن تفاصيل أضخم حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني قبل إعلان الصحة العالمية مصر خالية من المرض.. علاء عيد: بدء التطعيمات بــ 27 محافظة 8 مارس المقبل.. وخطة للقضاء على البلهارسيا نهائيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020 وذلك للتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وزير البترول يعلن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب.. تتم بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو مترًا مربعًا.. وتستهدف المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23 : 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمراً صحفياً، أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر،

نجوم يودعون حسني مبارك.. عمرو دياب: ربنا يتغمده برحمته.. محمد فؤاد: رحمة الله على قائد حرب الكرامة.. بسمة وهبة: عملنا هيبة وعيشنا في خير وسلام.. زينة: هعلم ولادي إنك عظيم.. وتركى آل الشيخ: تعزيتي لمصر وقيادتها

في حالة من الحزن على رحيل أحد أبطال حرب أكتوبر وقادة قواتها المسلحة، نعت مجموعة كبيرة من نجوم الفن والاعلام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث دخل العناية المركزة قبل أيام اثر وعكة صحية تعرض لها، وتقديرا لدوره أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك.

نسر القوات الجوية يحلق للسماء.. حكايات من دفتر الطيار المقاتل.. قال للسادات: لن نؤجل الحرب ومستعدون للقتال.. كيف نجا من الموت قبل دقائق من احتراق طائرته بالأقصر؟ وكيف جهز التوبوليف لضرب مركز عمليات جيش الاحتلال

لم يكن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ضابطا عاديا فى صفوف القوات المسلحة، بل كان قائدا مميزا وسط صفوف رفاقه بداية من التحاقه بالكلية الجوية، مرورا بانتظامه داخل الأسراب المقاتلة، حيث كان ضمن القادة الأوائل الذين تدربوا على الطائرة الروسية توبو ليف 16، وهى من المقاتلات الاستراتيجية القاذفة، التى كانت تعتمد عليها القوات الجوية المصرية فى تنفيذ المهام الرئيسية الدقيقة.

وزير السياحة: تنظيم أكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر بافتتاح المتحف الكبير

أعلن خالد العنانى وزير السياحة والآثار أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة عمرو صدقى إقامة اكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر لافتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم فى هذا الاحتفال .

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

طقس سيئ وأمطار تضرب المحافظات.. الثلوج تكسو جبال وشوارع سانت كاترين وسيول بشمال سيناء.. وتعطيل الدراسة فى الجامعات والمدارس.. وجهود مكثفة لشفط المياه وانتظام الحركة المرورية فى الشوارع.. فيديو وصور

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات بسبب سوء حالة الطقس، شهدت عدد من المحافظات استمرار سقوط الأمطار والسيول والعواصف الثلجية على عدد من المناطق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تعرضت 5 محافظات لسقوط أمطار وهى جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية.

إصابة 4 مشجعين من فالنسيا بـ "كورونا" بعد لقاء أتالانتا فى دورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن 4 مشجعين من جماهير نادي فالنسيا الإسباني ظهرت عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا بعد حضور مباراة اتالانتا فى دورى أبطال أوروبا التي أقيمت الأسبوع الماضى على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو التي ظهر فيها حالات كورونا خلال الأيام الماضية.

الزمالك يرفض والأهلى يترقب.. قرار تاريخى لاتحاد الكرة بتطبيق اللائحة على القلعة البيضاء بعد الانسحاب من القمة.. الأمطار حُجة أبناء ميت عقبة والأهلى يبطلها.. والجبلاية تصدر الحكم الأخير خلال ساعات الزمالك يرفض والأهلى يترقب.. قرار تاريخى لاتحاد الكرة بتطبيق اللائحة على القلعة البيضاء بعد الانسحاب من القمة.. الأمطار حُجة أبناء ميت عقبة والأهلى يبطلها.. والجبلاية تصدر الحكم الأخير خلال ساعات

بين الرفض والترقب، مازالت الأجواء مشتعلة بين أكبر ثلاث أطراف في المنظومة الرياضية المصرية، فالنادي الأهلي يواصل الحفاظ على الهدوء الحذر الذي اتبعه مؤخرا وخاصة بعد مباراة كأس السوبر المصري والتي خسرها أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، وحتى الآن بعدما منع لاعبيه وجهازهم الفني من الحديث عن مباراة الزمالك سواء تلك التي أقيمت بالإمارات الخميس الماضي وفاز بها أبناء ميت عقبة، أو تلك التي لم تقم في القاهرة واحتسبت نتيجتها للأهلي، وفي اتحاد الكرة صدر الحكم ومازال التطبيق قيد الانتظار باعتبار الزمالك منسحبا، وفي القلعة البيضاء كان الرفض لكل ما سبق هو الاجابة على سبب الانسحاب.