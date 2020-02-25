محمد بن راشد ناعيا مبارك: عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر والإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه للشعب المصرى ولأسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مشيرا أنه عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصرو الإمارات.

وكتب محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر:"تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك ... وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد ... عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات .. واليوم ينعم الشعبين الشقيقين بعلاقة خاصة وايجابية بفضل جهود زايد وجهوده .. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه".



محمد بن راشد

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.