شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مرور حقلى للعروة الشتوية المتأخرة للخضر لمواجهة التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المروية على زراعات الخضر الشتوية "المتاخرة "، من خلال عمل حملات إرشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التقلبات الجوية وزياد الإنتاج والمعروض بالأسواق وعدم تساقط الثمار، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وقال الدكتورعلاء البحراوى مدير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك لجان من إدارة الخضر، تواصل عمل على زراعات الخضر العروة الشتوية المتأخرة، لمتابعة المحصول ومكافحة أمراض النبات، وعمل جميع الارشادات والتوصيات التى تعمل على زيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق ومواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية، بالإضافة إلى حصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف "البحراوى"، أن هناك لجان مكثفة وحملات مرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء .

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تدقيق لمساحات عروات الخضروات، موضحا أن إجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر اللخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بأجمالى إنتاجية 10 مليون و869 الف و558 طن، واجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألف و91 فدان، باجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليون و669 ألف و794 فدان، بإنتاجية 16 مليون 586 ألف 911 طنا.