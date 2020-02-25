وزير الآثار لـ"النواب": إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر لافتتاح المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيتم إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف الكبير، فضلا عن دعوة قادة ورؤساء العالم لحضور هذا الاحتفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو صدقي، وبحضور وزير الطيران المدني محمد منار.

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وقال العناني إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الطيران المدني لإطلاق العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة، إلى جانب تسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية، من بينها طابا، فضلا عن برامج إعادة تأهيل العديد من المتاحف في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني النائب عمرو صدقى إن العام الحالي سيشهد ازدهار قطاعات السياحة والآثار والطيران المدني بفضل الدعم الذي تعطيه القيادة السياسية من أجل حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه هذه القطاعات.

وأكد صدقي على ضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بهدف النهوض بهذه القطاعات المهمة والحيوية، منوها بأهمية دور القطاع الخاص الذي يشكل ٩٨٪ من العاملين فى صناعة السياحة، وضرورة الاستفادة من المتحفين الملحقين بمطار القاهرة، ووضع برامج متنوعة ومختلفة لسياح الترانزيت.​