"سيارته وهاتفه المحمول".. نادي قضاة مجلس الدولة ينعي مبارك بذكر لافتته الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نعى نادي قضاة مجلس الدولة – رئيساً وأعضاءً – بكل الحزن والأسى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

ويتقدم نادي قضاة مجلس الدولة بخالص العزاء للدولة المصرية، ولأسرة الفقيد في الفقيد الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان صاحب الضربة الجوية التي مهدت لانتصار أكتوبر الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إعادة بناء الدولة المصرية بعد ما مرت به من حروب، وكان عاملاً هاماً في نهضتها الحديثة.

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أضاف البيان أن "مبارك" كان داعماً للقضاء المصري عامة ولقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، فلا ننسى له موقفه النبيل عندما رفض وزير العدل الأسبق المشاركة الجادة للوزارة في تحمل نفقات علاج أحد شباب قضاة مجلس الدولة بالخارج، فتدخل وقرر علاجه على نفقة الدولة، واستقبله – منفرداً - في القصر الجمهوري بعد عودته معافً مما ألم به من مرض، واطمأن على صحته.

تابع البيان: لقد كانت هناك لفتة إنسانية راقية للرئيس الأسبق مبارك، عبر بها عن تقديره البالغ لرجال القضاء؛ فقد أرسل سيارة الرئاسة لتقل الزميل من موطنه، واستمر لقائه به قرابة الـ 40 دقيقة، وقام بمنحه رقم هاتفه المحمول الشخصي للتواصل معه في حالة وجود أي شكوى، واصطحبه في أبوةٍ حانية إلى الخارج في نهاية اللقاء، في موقفٍ سيظل تاريخنا القضائي يذكره بالفخر والاعزاز.

ودعى نادي قضاة مجلس الدولة، للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.