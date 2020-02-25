محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم تمر سوى 72 ساعة فقط على انفصال عامل بناء عن زوجته بسبب شكه في سلوكها وشجارهما المتكرر، حتى اكتشف عند توجهه للاطمئنان على أبيه بطليقته في وضع مخل مع والده العجوز، فقتلها.
تجمع الجيران على صوت صراخ ”زينب" فما كان من العامل إلا إخبارهم بالحقيقة "قتلتها.. الخائنة" ليبلغ الأهالي النجدة التي أخطرت قسم شرطة الوراق.
وألقى الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاوناه الرائد حسان الدجوي، والنقيب محمد حربي، القبض على الزوج وأبيه، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر المتهم الأول "أحمد" عامل بناء، بجريمته، مشيرا إلى أنه "طلقها من ٣ أيام"، وأنه سدد لها طعنة نافذة في البطن فور مشاهدتها في أحضان أبيه "بائع ٧٠ سنة"، الذي ساعده على كتم أنفاسها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة شمال الجيزة الكلية التي باشرت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بقتل زوجته في الوراق لشكه في سلوكها: "شاهدتها مع والدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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