نادي القضاة ينعي "مبارك".. ويعزي أسرته القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرَّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانًا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاء في البيان "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير، أجلَّ القضاء وقدره، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرًا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".

وأضاف البيان "يتقدم نادي قضاة مصر لأسرة الرئيس الأسبق ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيَّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صباح اليوم الثلاثاء.