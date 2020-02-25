"الوطنية للانتخابات" تستقبل وفد مجلس الشورى الإندونيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وفد مجلس الشورى الإندونيسي برئاسة إبراهام ليانتو عضو مجلس النواب الإقليمي، وذلك بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

ورحب لاشين، وفقا لما ذكره بيان صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، بأعضاء الوفد الإندونيسي، واستعرض دور الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها والمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية في مصر منذ دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات حتى إعلان النتيجة النهائية.

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وبدوره استعرض الوفد الإندونيسي، المجالس التشريعية في إندونيسيا، وكيفية تشكيلها وإجراءات انتخابهم، وأفاد بأن هذه الإجراءات متشابهة لتلك التي تجري في مصر.

وأعرب الوفد الإندونيسي عن سعادتهم وإعجابهم لتواجدهم بمصر وبالإجراءات والضمانات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية، كما تبادل الطرفان درع البرلمان الإندونيسي ودرع الهيئة الوطنية للانتخابات.