مصر | مفيد شهاب يعود إلى القاهرة لحضور جنازة مبارك

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أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجلس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أنه سيعود إلى القاهرة غدا، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتواجده خارج القاهرة في مؤتمر عمل.

يذكر أن الدكتور مفيد شهاب شغل منصب وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

ومن المقرر إقامة جنازة للرئيس الراحل، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر ومن المحتمل أن تكون جنازة عسكرية.