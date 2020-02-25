مصر | عاشرها والدي.. النيابة تصطحب المتهم بقتل زوجته بالوراق لتمثيل الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشرها والدي.. النيابة تصطحب المتهم بقتل زوجته بالوراق لتمثيل الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب فريق من النيابة العامة، بشمال الجيزة، عامل بناء ويدعى "أحمد.م"، المتهم بقتل زوجته بمنطقة الوراق، لمسرح الواقعة لإجراء تمثيل الجريمة.

وأمرت النيابة، بحبس عامل، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، والذى برر أنه قام بقتلها دفاعًا عن شرفه بعد أن شاهدها في أحضان والده.

واستمعت النيابة، لأقوال "أحمد.م" المتهم، والذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهم.

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وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسا علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها في بطنها على الفور، دفاعًا عن شرفه وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة وتحفظت على جثة المجني عليها.