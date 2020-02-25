مصر | نادي القضاة ناعيًا مبارك: كان قائدًا وطنيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة ناعيًا مبارك: كان قائدًا وطنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانًا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وفيما يلي نص البيان: "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير، أجلَ القضاء وقدَره، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرًا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".
وفيما يلي نص البيان: "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير، أجلَ القضاء وقدَره، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرًا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية".
وأضاف البيان أن النادي يتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".