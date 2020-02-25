مصر | 3 مارس.. محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مارس.. محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، إلى جلسة 3 مارس المقبل وذلك لتعذر إحضاره نظرا لوجوده بمقر نيابة أمن الدولة العليا للنظر في أمر تجديد حبسه بقضية أخرى وهي قضية خلية الأمل.

وقد حضر الجلسة الماضية "العليمي" محبوسا على ذمة القضية، وحضر معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الإجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقائه.

وطالب المحامون بتأجيل القضية للإطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز.

وأيضا تمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاموه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات حبسه الإحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.