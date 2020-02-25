مصر | اعترافات المتهمين بقتل موظف بـ "شوكة اللودر" في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات المتهمين بقتل موظف بـ "شوكة اللودر" في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم آخر في قتل موظف بوزارة الداخلية، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وأوضح المتهم أنه قام بمشاركة سائق اللودر "عطا الله" المتهم الثاني بقتل "عصام يوسف"، 65 سنة، موظف بوزارة الداخلية، لمواجهتنا أثناء هدم بيته الكائن بمنشية الصدر بحدائق القبة، ولكنه اعترض طريقهم، وحاولا إبعاده ولكنه صعد فوق شوكة اللودر، وتحرك به مسافة كيلو متر، ولم يكن هدفنا قتله وإنما تخويفه فقط.

كما أدلى في وقتا سابق "عطا الله" ساائق اللودر، المتهم الأول بقتل "عصام يوسف" باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وقال سائق اللودر، أنه ارتكب الجريمة بتحريض من "محمد عبدالجواد" أحد ورثة البيت المهدوم وتربطه صلة قرابة بعيدة للمجني عليه، والاتفاق معه على بناء برج سكني بعد هدم البيت، كما اعترف بعدم وجود صلة للمقاول "حمدي فرج" بالواقعة، وتم التحفظ على اللودر التي كان يستقله وقت الجريمة.

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وتعود البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أهالي منشية الصدر، مفاده مقتل موظف، على يد مقاول وآخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "ع. ي"، 56 سنة، موظف، بسبب سقوطه من أعلى لودر، على يد مقاول و٣ آخرين.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.