أخبار مصر | وكيل "دفاع البرلمان" ناعيا مبارك: كان علامة فارقة في حرب أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "دفاع البرلمان" ناعيا مبارك: كان علامة فارقة في حرب أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي منيه اليوم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال "جمال" في تصريح إلى "الخليج 365": إن مصر فقدت أحد أبناء قواتها المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، فهو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن التاريخ لن يتغير ولن ينسى دوره البطولي.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الفريق أول محمد حسني مبارك كان أحد العلامات الفارقة في نصر أكتوبر المجيد، فهو قاد الحرب بكل براعة.

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وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وتوفي "مبارك"، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

