أخبار مصر | التعليم تكشف استعداد الكنترولات لامتحانات الشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تكشف استعداد الكنترولات لامتحانات الشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنها تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية والمقرر عقدها فى يونيو المقبل، مضيفة أنه فى جانب كنترولات الثانوية العامة ولجان النظام والمراقبة، فقد وجه رئيس الإدارة العامة للامتحانات ياسر أنس، ببدء الأعمال التحضيرية في الكنترولات الرئيسية الأربعة بالقاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، ونزول رؤساء الكنترولات ومشرفي الحجرات تمهيدًا لبدء العمل بشكل مكثف، واستلام الاستمارات الورقية ومقارنة بياناتهم بما تم تسجيله إلكترونيًا، لتحديد الأعداد النهائية للطلاب المتقدمين للامتحانات في الشعب الثلاثة قبل منتصف أبريل.



وكانت الوزارة، أعلنت أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 20192020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

