أخبار مصر | شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب بتقلده وشاح "العمل الإنساني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب بتقلده وشاح "العمل الإنساني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي.