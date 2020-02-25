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تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في الممكلة العربية ، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

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ونشر آل الشيخ صورا لمبارك عبر حسابه على «فيسبوك»، اليوم، وكتب: «رحمك الله.. تعزيتي لعائلة الفقيد ولشعب مصر والقيادة».

وفي وقت سابق، نعت رئاسة الجمهورية، مبارك، «لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة»، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه «ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة».

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