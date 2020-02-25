شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 731 كاهنًا.. «اللجنة المجمعية» تدشن 5 مؤتمرات رعوية لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المجمعية لخدمة المرأة (وهي لجنة فرعية منبثقة من لجنة الأسرة ومقررها الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا)، نشاطها بوضع رؤية للخدمة وهي «أن تصل خدمة الكنيسة لكل امرأة لتكون شخصية مميزة في كل المجالات»، وتحقيقًا لتلك الرؤية قامت لجنة خدمة المرأة تحت إشراف مقررها القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية بإقامة خمسة مؤتمرات خلال شهر فبراير الجاري، غطت من خلالها اللجنة جميع إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر.

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وقال الوكيل البابوى السكندرى أن المؤتمرات الخمسة شملت عرض رسالة تحفيزية مسجلة بالفيديو من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شرح خلالها أهمية خدمة المرأة في الكنيسة وشجع الحضور على العمل بجدية في هذا المجال الهام كما شملت المؤتمرات محاضرة عن مكانة المرأة في المسيحية، وأخرى عن تأثير العنف وخطورته.

وأوضح «اميل» أنه شارك مسئولو المجلس القومي للمرأة في المحافظات المختلفة بمحاضرة عن الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة في المجالات المجتمعية، وخرجت المؤتمرات بتوصيات متعددة أهمها نشر التعليم الصحيح حول مكانة المرأة في المسيحية وكذلك رفض العنف في التعليم الكنسي للأعمار المختلفة وكذلك الاهتمام بالفئات الخاصة مثل الأرامل والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف وحاضر في المؤتمرات من أحبار الكنيسة، الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا مكاريوس الأسقف العام بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والعديد من الآباء الكهنة والمتخصصين.

وأشار إلى أن المؤتمرات الخمسة عقدت في عدد من المحافظات من بينها مؤتمر في بيت كنيسة القديسين في برج العرب لإيبارشيات الوجه البحري والقطاعات الرعوية بالإسكندرية ومؤتمر بدير الملاك بنقادة ليضم ايبارشيات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وفي دير السيدة العذراء بدرنكة لايبارشيات وسط الصعيد والوادي الجديد وفي دير السيدة العذراء ببياض ببني سويف لإيبارشيات شمال الصعيد وفي بيت مارمرقس بمدينة بدر لإيبارشيات القاهرة والجيزة ومدن القناة وسيناء.