شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على محمد راجح في قضية قتل محمود البنا 14 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات مستأنف الطفل برئاسة المستشار محمد دوير بحجز قضية محمد أشرف راجح وثلاثة متهمين آخرين في قضية قتل محمود البنا لجلسة 14 إبريل وذلك للنطق بالحكم.

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وشهدت محكمة شبين الكوم، والشوارع المجاورة لها، إجراءات أمنية مكثفة، استعدادًا لثالت جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، وشهدت المحكمة تواجد أعداد كبيرة من سيارات الأمن المركزى والسيارات المدرعة وعدد من سيارات الإطفاء، وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة، وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية لـلمحكمة بالدروع البشرية.

كان قد صدر الحكم مسبقًا بـحبس المتهم محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي، 15 عاما، إسلام عواد، 15 سنة، ومصطفى محمد، 15 سنة، والحكم على المتهم إسلام البخ بـ 5 سنوات.

وترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي الرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث تلا، إخطارًا باستقبال مستشفى تلا المركزي «محمود البنا» طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن والرقبة والقدم «طبقا لقرار الطب الشرعي».