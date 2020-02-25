شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته.. ماذا قال أهالي كفر مصيلحة عن مبارك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الحزن الشديد انتابت قرية كفر المصيلحه التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مسقط رأس محمد حسني مبارك، عقب إعلان خبر وفاته.

وتعالت مكبرات الصوت بالقرآن الكريم، وأعلن أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بالقرية الحداد لمدة 3 أيام بالقرية.

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وأكد سعيد مبارك، أحد أبناء عائلة الرئيس الراحل، أن أهالي القرية تستعد لإقامة عزاء شعبي له، يحضره كبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة بالمحافظة، موضحًا أنه سيتم تحديد موعد للعزاء اليوم.

واضاف أمين عطا، من أهالي القرية: «هنا نشأ محمد حسني مبارك، تربى داخل أحد منازلها لأسرة متوسطة الحال«، مؤكداً أن مبارك قام بيع هذا المنزل مؤخراً إلى خاله.

وأوضح سعيد متولي، من الأهالى، أن مبارك محبوب كزعيم وطنى لايستطيع أحد أن يقلل من دوره، مضيفا: «نحن أهالى قريته نحبه وندعو الله أن يرحمه».

وقال محمود على، من أبناء القرية: «مبارك ابن بلدنا وبنحبه.. وهو زعيم وطنى بطل من ابطال حرب اكتوبر، وسيظل له مكانته داءما ولن ننساه وسنقيم عزاء له بالقرية».